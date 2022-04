Boston Celtics-Milwaukee Bucks: duelo de titãs pela final da Conferência Este

Aí está o arranque das meias-finais da Conferência Este da NBA, com um embate que promete entre Boston Celtics e Milwaukee Bucks.



Depois de ter afastado os Brooklyn Nets na primeira ronda, numa série resolvida logo ao quarto jogo, os Boston Celtics entram em campo moralizados, mas também com mais dois dias de descanso em comparação com o adversário.



Quanto aos Bucks, afastaram os Chicago Bulls em cinco partidas, tendo apenas cedido o segundo encontro da série, ao perderem em casa. Depois disso, recuperaram o factor casa e fecharam no seu reduto na madrugada de quinta-feira.



Do ponto de vista individual, do lado dos Celtics atenção especial a Jayson Tatum, com médias no playoff de 29,5 pontos e 7,3 assistências, mas também para Al Horford, com 7,5 ressaltos de média até ao momento. Quanto aos Bucks, têm em Giannis Antetokounmpo a sua principal referência, com 28,6 pontos e 13,4 ressaltos de média. No campo das assistências o realce é Khris Middleton, com 7.



Em relação ao registo pontual, olhando aos últimos jogos, os Celtics fizeram 120 pontos em média e encaixaram 110, ao passo que no caso dos Bucks o registo pontual foi de 116 marcados e 106 sofridos em média.

