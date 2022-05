Boston Celtics-Milwaukee Bucks: jogo 2 das meias-finais da Conferência Este

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Boston Celtics e Milwaukee Bucks defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira, a partir das 00:00 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para as meias-finais do playoff da Conferência Este, uma eliminatória que os Bucks lideram depois da vitória (101-89) no jogo 1.

Os Boston Celtics chegaram a esta fase depois de eliminarem os Brooklyn Nets nos quartos de final da Conferência Este, por uns claros 4-0, enquanto que os Milwaukee Bucks eliminaram nessa fase os Chicago Bulls, por 4-1.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Milwaukee Bucks, conjunto que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas equipas, com os Boston Celtics a levarem a melhor nos outros dois embates realizados.