Botafogo-Avaí: Luís Castro procura voltar a ganhar

CÓD 150 Botafogo 1.72 Empate 3.44 Avaí 4.82

Equipa comandada por Luís Castro, o Botafogo procura esta segunda-feira voltar aos triunfos depois de três derrotas e quatro partidas sem vencer. Atualmente na 15.ª posição, com 12 pontos, o conjunto carioca terá nesta jornada 11 da Série A do Brasileirão a visita do Avaí, uma equipa que ocupa a posição imediatamente abaixo, com 11 pontos.Para lá dos quatro jogos sem ganhar e das três derrotas seguidas, o Botafogo leva já cinco encontros consecutivos a sofrer golo, tendo em quatro deles sido mesmo a primeira equipa a encaixar. Quanto ao Avaí, leva cinco encontros sem ganhar e seis a sofrer, cinco deles como primeira equipa a sofrer - ainda que tenha também marcado. Em cinco desses seis duelos, refira-se, o marcador final teve 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, aí o registo aponta para poucos golos: apenas um dos últimos seis teve 3 ou mais. Ainda assim, a verdade é que tal sucedeu precisamente no duelo mais recente, na vitória do Avaí em outubro por 2-1.