Botafogo-Flamengo: duelo carioca no Brasileirão

• Foto: Reuters

Dia de dérbi carioca entre Botafogo e Flamengo, numa partida da 24.ª jornada do Brasileirão que colocará frente a frente o 14.º e o 3.º colocados, respetivamente. Com 40 pontos, o Mengão é a equipa em melhor posição, contando com mais 13 pontos do que o Fogão.



Sem Breno neste jogo, o Botafogo de Luís Castro procurará um regresso às vitórias depois de quatro encontros sem ganhar e três seguidos a empatar. Olhando ainda a sequências, apenas um dos últimos dez jogos do Botafogo teve 3 ou mais golos - precisamente o mais recente, na igualdade a dois ante o Juventude.



Quanto ao Flamengo, que deverá apresentar uma equipa bastante mexida - a pensar no jogo da Libertadores -, entra neste jogo vindo de 13 jogos seguidos sem perder. Nos últimos oito foi sempre a primeira equipa a marcar, ainda que desses oito encontros apenas três tiveram 3 ou mais golos. Em termos individuais, Bruno Henrique, Rodrigo Caio e David Luiz são baixas certas.



Em termos de confronto direto, este será o terceiro jogo da temporada entre estas equipas, num duelo que será verdadeiramente de tira teimas nesse aspeto, visto que até agora ambas as equipas venceram um jogo: o Flamengo ganhou no Carioca, por 3-1; o Botafogo triunfou no Brasileirão, por 1-0. Curiosamente, esse tal 1-0 foi o único jogo dos últimos sete no qual o Flamengo não marcou primeiro.

