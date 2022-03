Botafogo-Fluminense: meias-finais do estadual Carioca

CÓD 280 Botafogo 3 Empate 2.9 Fluminense 2.15

Encontro da primeira mão das meias-finais do estadual Carioca, com um embate de rivais entre Botafogo e Fluminense no Estádio Nilton Santos. Será o 379.º clássico entre estas duas equipas, com o balanço a estar por agora no lado do Flu, com 140 vitórias, contra as 122 do Botafogo.Vindo de uma eliminação na Libertadores aos pés do Olimpia, o Fluminense entra em campo após uma campanha quase perfeita no estadual, já que apenas tem uma derrota, sofrida curiosamente logo na primeira ronda.Já o Botafogo chega a este jogo depois de uma campanha na qual perdeu três jogos, um dos quais diante deste mesmo Fluminense. Nota-se que nos últimos cinco jogos do Fogão, a equipa que passará a ser liderada por Luís Castro, viram-se sempre pelo menos 3 golos.A fechar, um olhar ao confronto direto, que nos mostra nove jogos seguidos do Flu sem perder diante do Botafogo. Nos últimos três o Fluminense conseguiu sempre ganhar.