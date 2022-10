Botafogo-Palmeiras: duelo com portugueses no banco

CÓD 351 Botafogo 3,65 Empate 3,3 Palmeiras 1,99

Jogo entre equipas treinadas por portugueses, com o Botafogo de Luís Castro a receber a visita do Palmeiras de Abel Ferreira, numa partida histórica do futebol brasileiro que colocará frente a frente o 9.º e o 1.º colocados, com 37 e 60 pontos, respetivamente.Em melhor posição, o Palmeiras não poderá contar com Jaílson eRaphael Veiga, num jogo no qual defende uma sequência bastante positiva, com 13 jogos consecutivos sem perder no campeonato - nove vitórias e quatro empates. Fora de casa, o Verdão não perdeu nenhum dos últimos 16 jogos de campeonato (a última derrota foi há quase um ano, diante do Fortaleza)Quanto ao Botafogo, apesar de estar 23 pontos atrás, está numa fase de recuperação, com quatro jogos seguidos sem perder, numa série na qual ganhou três jogos e empatou outro. Sem Víctor Cuesta e Marçal neste jogo, a equipa de Luís Castro não sofreu golos nos últimos três encontros.Quanto ao confronto direto, o Palmeiras leva doze jogos seguidos a marcar pelo menos um golo ao Fogão, sendo que na primeira volta goleou de forma clara por 4-0.