Botafogo-RB Bragantino: em busca da vitória que tem fugido

No fecho da 21.ª jornada do Brasileirão, os aflitos Botafogo e RB Bragantino encontram-se esta segunda-feira no Rio de Janeiro, numa partida que colocará frente a frente duas formações que ocupam respetivamente o 17.º e o 16.º postos, ambas com 20 pontos. Colocadas apenas um degrau acima da zona de despromoção, tanto cariocas como paulistas tentarão aqui somar um triunfo que permita escapar dessa região perigosa da tabela.



Ainda assim, note-se que ambas as equipas entram em campo numa fase menos boa, já que não venceram os últimos encontros - seis no caso do Botafogo; quatro no do Bragantino. Por outro lado, em comum estas duas equipas têm também o facto de os seus jogos não terem muitos golos: apenas um dos últimos cinco do Botafogo teve mais do que 3; ao passo que no caso do RB Bragantino esse dado se viu em apenas dois dos últimos sete.



Olhando atentamente a estatísticas mais individualizadas, de referir que o RB Bragantino não venceu nenhum dos últimos dez jogos que disputou neste Brasileirão fora de protas, sendo que vai já em quatro partidas seguidas a sofrer golos. Por outro lado, em quatro das últimas cinco foi mesmo a primeira equipa a sofrer.



No que ao confronto direto diz respeito, com cinco jogos a analisar, o Botafogo tem vantagem de duas vitórias contra uma do Bragantino. Ainda assim, note-se que esse triunfo paulista foi precisamente no primeiro desses cinco duelos, em 2015. Irá repetir-se desta vez?

CÓD 202 Botafogo 2.5 Empate 2.97 Bragantino-SP 2.66