Botafogo-São Paulo: duelo da penúltima jornada do Brasileirão

Já condenado à despromoção à Serie B, o Botafogo disputa esta segunda-feira o derradeiro jogo caseiro na Série B, recebendo no Estádio Nilton Santos a visita do São Paulo, uma equipa que pode neste duelo da penúltima jornada do campeonato deixar a sua situação praticamente fechada nas contas do campeonato.



Atualmente em terceiro, com 63 pontos, os paulistas entram em campo com mais 3 do que o Fluminense, o quinto colocado, pelo que um triunfo aqui os deixará praticamente com o acesso à Libertadores do próximo ano garantido.



Uma situação bem distinta do Botafogo, com apenas 24 pontos e que vem numa série de dez jogos seguidos sem ganhar, 18 a sofrer e três derrotas consecutivas. Sem nada em jogo, o Fogão jogará apenas pela sua honra, de forma a despedir-se da elite da melhor forma.



Ainda assim, note-se que apesar de estar nas zonas cimeiras, o São Paulo tem vivido uma fase algo complexa, já que apenas venceu um dos nove jogos que disputou no presente ano civil - sofreu golos em todos, mas em oito deles também conseguiu marcar.



Quanto ao confronto direto, aqui a história dá otimismo ao São Paulo, que leva sete jogos seguidos sem perder diante do Botafogo, cinco sempre a marcar e três a ganhar. Por fim, note-se que em quatro dos últimos cinco se viram pelo menos 3 golos no placard.

