Botafogo-São Paulo: equipa de Luís Castro com teste de fogo

Equipa comandada por Luís Castro, o Botafogo tem esta quinta-feira um encontro de elevado grau de dificuldade, quando pelas 20 horas receber no Estádio Nilton Santos a visita do São Paulo. Será um embate da 12.ª jornada a colocar no caminho dos cariocas, de momento 17.º na tabela, uma equipa que está na 3.ª posição.Com 18 pontos, o São Paulo vem de 15 jogos seguidos sem perder, tendo nos últimos sete sido sempre a primeira equipa a faturar. Falando em golos, apenas um dos últimos seis jogos dos paulistas tiveram 3 ou mais no total final.Quanto ao Botafogo, vem de cinco jogos sem ganhar e quatro a perder. Nos últimos seis sofreu sempre pelo menos um golo, tendo em cinco deles sido mesmo a primeria equipa a encaixar.No que a confronto direto diz respeito, na época passada houve um triunfo para cada lado: 4-0 para o São Paulo e 1-0 para o Botafogo.