Botafogo-Vasco da Gama: anfitriões com arranque de temporada difícil

Início de temporada difícil para o Botafogo. A equipa orientada por Paulo Autuori soma apenas um triunfo nas primeiras oito jornadas do Brasileirão 2020/21. Na noite desta segunda-feira, o Botafogo prepara-se para receber o Vasco da Gama, em jogo da 9.º ronda da prova.

À entrada para este encontro, o Botafogo posiciona-se no 16.º lugar, logo acima dos lugares de despromoção, com 9 pontos, fruto de uma vitória, seis empates e uma derrota, enquanto que o Vasco encontra-se no 6.º posto, com 14 pontos, após somar quatro triunfos, dois empates e outras tantas derrotas até ao momento no campeonato brasileiro.

Nos últimos cinco jogos disputados, a formação liderada por Paulo Autuori registou uma vitória (Paraná), três empates (Coritiba, Corinthians e Athletico-PR) e uma derrota (Internacional), ao passo que o Vasco da Gama somou dois triunfos (Goiás e Athletico-PR), um empate (Santos) e duas derrotas (Fluminense e Atlético GO).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Botafogo, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos entre as duas formações, tendo-se registado ainda dois empates.