Bournemouth-Arsenal: por um lugar nos 'oitavos' a Taça

No fecho da quarta ronda da Taça de Inglaterra, Bournemouth e Arsenal encontram-se esta segunda-feira no Vitality Stadium, num encontro no qual estarão frente a frente duas formações do primeiro escalão do futebol inglês.



Atualmente no penúltimo posto no campeonato, com 23 pontos, o Bournemouth entra em campo na sequência de uma moralizadora vitória diante do Brighton, ao passo que os gunners, décimos com 30, chegam a este duelo na sequência de três empates consecutivos, mas ainda sem perder no presente ano civil.



Com um longo rol de lesionados, onde entram David Brooks, Charlie Daniels, Arnaut Danjuma Groeneveld, Jordon Ibe, Joshua King, Chris Mepham, Junior Stanislas e Jack Stacey, o Bournemouth tem uma missão claramente complicada, isto diante de uns londrinos que, por seu turno, estarão sem os lesionados Reiss Nelson, Calum Chambers, Kieran Tierney e Sead Kolasinac, isto para lá dos suspensos Pierre-Emerick Aubameyang e David Luiz.



De notar que este será o terceiro duelo entre estas duas equipas até ao momento na temporada, havendo por agora uma vitória do Arsenal e um empate a um golo. Surgirá agora o triunfo do Bournemouth?

CÓD 186 Bournemouth 3.88 Empate 3.57 Arsenal 1.82