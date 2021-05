Bournemouth-Brentford: primeira mão da meia-final do playoff do Championship

Bournemouth e Brentford defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais do playoff do Championship (segundo escalão inglês de futebol), num encontro que colocará frente a frente duas equipas com resultados recentes distintos.

Depois de terminar o campeonato no sexto lugar, com 77 pontos, o Bournemouth tenta agora, frente ao Brentford, terceiro classificado da prova, alcançar a final do playoff que dá acesso ao principal escalão inglês de futebol, a Premier League.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Bournemouth registou duas vitórias (Norwich e Millwall) e três derrotas (Brentford, Wycombe e Stoke City), enauqnto que o Brentford somou quatro triunfos (Bournemouth, Rotherham, Watford e Bristol City) e um empate (Cardiff).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Brentford, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Bournemouth a levar a melhor nos dois restantes embates.