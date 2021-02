Bournemouth-Cardiff: na luta pelo playoff do Championship

Encontro entre duas equipas na lista direta pelo playoff de acesso à Premier League, com o sexto colocado Bournemouth a receber a visita do sétimo Cardiff, numa partida da 32.ª jornada que colocará frente a frente duas formações separadas por apenas 3 pontos.



Em melhor posição na tabela, o Bournemouth vem de uma fase de altos e baixos, com duas vitórias nos últimos sete encontros do campeonato. Agora comandados por Jonathan Woodgate - que liderará a equipa até final da época -, os da casa entrarão em campo sem a contribuição dos lesionados Dominic Solanke, Jack Stacey e Steve Cook, algo que agravará ainda mais o momento menos bom.



Quanto ao Cardiff, vem de sete jogos seguidos sem perder e cinco seguidos a ganhar, algo que servirá de motivação para este jogo no qual também terá três baixas (Jordi Osei-Tutu, Lee Tomlin e Isaac Vassell). A diferença é mesmo a boa fase, que se traduz também noutras estatísticas, como nos golos, com 13 golos marcados e somente 2 sofridos na última meia dezena de encontros - sempre sendo a primeira formação a marcar.



Quanto ao confronto direto, aí a história é algo mais equilibrada, com um registo de vitórias para cada lado similar, ainda que nos últimos oito duelos o Bournemouth tenha do seu lado o facto de ter sido a equipa a entrar a ganhar em sete duelos. Um registo que pode ser tido em conta, pelo menos no mercado da primeira equipa a fazer o marcar avançar.

CÓD 189 Bournemouth 2.07 Empate 3.17 Cardiff 3.2