Bournemouth-Leicester City: duelo com muito em jogo

Colocados em pólos opostos da tabela da Premier League, Bournemouth e Leicester City encontram-se este domingo numa partida da 35.ª jornada na qual podem jogar muito daquele que será o desfecho das respetivas temporadas.



Em melhor posição na tabela, o Leicester entra em campo no quarto posto, a 1 ponto do Chelsea e com 1 de avanço para o Manchester United, pelo que um bom resultado aqui acabará por ser determinante seja para tentar subir na classificação ou para, pelo menos, manter o quarto posto. Olhando ao registo recente, de notar que o Leicester apenas perdeu um encontro nesta retoma, ainda que também só tenha ganho um - empatou três.



Quanto ao Bournemouth, 18.º com 28 pontos, vai em nove jogos seguidos sem ganhar e está já a 3 pontos da zona de salvação. Para mais, olhando a estatísticas, os cherries chegaram ao descanso a perder em cinco dos últimos sete encontros.



Por outro lado, e para finalizar, de notar que os últimos dois jogos entre estas equipas foram ganhos pelo Leicester - 3-1 e 2-0 -, sendo que os foxes marcaram em quatro dos mais recentes encontro entre estes conjuntos.

CÓD 139 Bournemouth 4.64 Empate 3.63 Leicester City 1.68