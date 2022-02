Bournemouth-Nott. Forest: mais um duelo do Championship

CÓD 189 Bournemouth 1.77 Empate 3.4 Nott. Forest 3.95

Encontro de mais uma jornada do Championship, com o segundo colocado Bournemouth a receber a visita do Nott. Forest, o sétimo na tabela do segundo escalão do futebol inglês e que luta por ainda conseguir chegar-se a uma posição de acesso ao playoff de subida.Com 58 pontos, o conjunto da casa entra em campo na sequência de três triunfos consecutivos no campeonato, tendo pelo meio sofrido uma inesperada derrota para a FA Cup diante do Boreham Wood. Esse duelo, refira-se, foi o primeiro de uma série de três jogos nos quais o Bournemouth sofreu golos.Quanto ao Nott. Forest, é sétimo com 47 pontos e chega a esta partida vindo de três jogos seguidos sem perder em todas as competições, numa série que se iniciou na inesperada goleada ao Leicester, para a FA Cup, por 4-1. Um resultado que servirá de alerta para o Bournemouth, certamente.Em termos de confronto direto, o Bournemouth leva três duelos seguidos sem perder diante do Nott. Forest, sendo que em cinco dos últimos sete foi também a primeira equipa a faturar.