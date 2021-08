Brøndby-RB Salzburgo: austríacos visitam Dinamarca na frente

Depois da vitória conseguida em casa, por 2-1, o RB Salzburgo procura esta quarta-feira confirmar o acesso à fase de grupos da Champions, numa partida na qual vai tentar prolongar o seu estado de graça e, pelo meio, afundar ainda mais a turma dinamarquesa, que esta época ainda não venceu.



Com sete jogos disputados, o Brøndby leva quatro empates e três derrotas no seu registo, ao passo que o RB Salzburgo, em sete encontros, venceu todos, com um registo bastante positivo de 21 golos marcados e somente 5 sofridos. Pelo meio a equipa austríaca ainda disputou alguns encontros de preparação bem complicados, com vitórias sobre At. Madrid e Barcelona.



Olhando aos registos, contando com duelos de pré-temporada, o Brøndby leva nove jogos seguidos sem vencer e sempre a sofrer, ainda que em oito deles tenha também conseguido marcar. Quanto ao RB Salzburgo, leva nove duelos seguidos a ganhar e dez sem perder. Em seis dos últimos sete foi a primeira formação a marcar.

