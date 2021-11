Bragantino-América Mineiro: equipa da casa procura recuperar bom momento

• Foto: Reuters

Em jogo da 35.ª jornada da Série A do Brasileirão, o Bragantino recebe este sábado a visita do América Mineiro, num duelo no qual estarão frente a frente o sexto colocado e o décimo, respetivamente.



Com 52 pontos, o Bragantino tem 13 vitórias, 13 empates e 8 derrotas, sendo que metade desses desaires surgiram nos últimos cinco duelos. A turma paulista tem 50 golos amrcados e 40 sofridos, havendo a particularidade de nos últimos seis jogos apenas por uma vez não ter sido a primeira equipa a sofrer. Por outro lado, de notar que o Bragantino vem de uma sempre dolorosa derrota na final da Sul-Americana, algo que poderá afetar do ponto de vista mental os jogadores.



Em relação ao América Mineiro, tem 45 pontos, fruto de 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas, marcou 35 golos e sofreu 36, mas no registo recente está numa fase bem melhor do que o oponente desta ronda, já que venceu quatro dos últimos sete encontros que disputou.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra que apenas um dos últimos oito jogos teve 3 ou mais golos. Este ano, no primeiro duelo entre as duas formações, o Bragantino venceu fora por 2-0. Haverá vingança?

Por Record