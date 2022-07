Bragantino-Botafogo: equipa de Luís Castro em ação

CÓD 110 Bragantino-SP 1.69 Empate 3.44 Botafogo 5.05

Em jogo da 15.ª jornada do Brasileirão, com o Bragantino a receber na noite de segunda-feira a visita do Botafogo, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que contam com os mesmos 18 pontos na tabela e que estão apenas separados na tabela pelo facto de os cariocas terem mais um triunfo.Em décimo, a equipa do Rio de Janeiro, comandada por Luís Castro, vem de duas derrotas seguidas, a última delas perante o América Mineiro, por 3-0, que a deixou com vida delicada na Copa do Brasil. Olhando ao registo recente, a formação carioca leva três jogos seguidos a sofrer golos, tendo sido aquela que sofreu primeiro em cinco dos últimos seis.Quanto ao Bragantino, está em 12.º e vem também de dois jogos seguidos sem ganhar, primeiro um empate diante do Santos e depois um desaire diante do Athletico Paranaense. A turma paulista vai em quator jogos seguidos a sofrer golo, ainda que também tenha conseguido sempre marcar nesses quatro duelos.Em relação ao confronto direto, nota para o facto de o Botafogo ter marcado ao Bragantino em cinco dos seis jogos já realizados. Em termos globais, há duas vitórias para cada lado e dois empates.