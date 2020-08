Bragantino-Botafogo: visitantes estreiam-se no Brasileirão

Bragantino e Botafogo defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 2.ª jornada do campeonato brasileiro, apesar de este ser a estreia da turma de Rio de Janeiro na prova.

O Bragantino, equipa que venceu a Serie B do Brasileirão na última temporada, estreou-se esta temporada no principal escalão brasileiro com um empate (1-1) na deslocação ao terreno do Santos, antiga equipa de Jesualdo Ferreira.

Nos últimos cinco jogos disputados - oficiais e não oficiais -, o Bragantino registou três vitórias (Botafogo - por duas vezes - e Guarani), um empate (Santos) e uma derrota (Corinthians), enquanto que o Botafogo somou um triunfo (Cabofriense), três empates (Portuguesa e Fluminense, por duas vezes) e uma derrota (também diante do Flu).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Botafogo, que somou dois triunfos nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, sendo que o Bragantino venceu apenas em uma ocasião.