Bragantino-SP-Flamengo: duelo de topo no Brasileirão

Encontro da 23.ª jornada do Brasileirão, com o surpreendente Bragantino a receber a visita do Flamengo, num duelo de equipas que entram em campo separadas por duas posições e 4 pontos.



Estão em melhor posição os cariocas, com 38 pontos no terceiro lugar, surgindo neste duelo relativamente moralizados pela fase recente, com quatro jogos seguidos sem perder, incluido um apuramento para a final da Libertadores, com dupla vitória diante do Barcelona.



Quanto ao Bragantino, também entra em campo moralizado pelo apuramento para uma final, no caso para a Sul-Americana, isto para lá de ter travado o Corinthians no encontro mais recente. Ainda assim, de notar que os paulistas levam três jogos seguidos a sofrer.



Falando em golos, de notar que o Bragantino foi a primeira equipa a marcar em sete dos últimos nove jogos que disputou, sendo que em seis dos últimos sete houve golos de ambas as equipas. No caso dos jogos do Flamengo, os cariocas foram os primeiros a marcar em cinco dos últimos seis, sendo que também nesse mesmo período apenas um jogo teve mais do que 3 no total.



Relativamente ao confronto direto, em três jogos o Flamengo ainda não conseguiu bater o Bragantino, havendo a particularidade de todos os duelos terem tido golos de ambas as equipas.

CÓD 154 Bragantino-SP 3.55 Empate 3.4 Flamengo 1.87