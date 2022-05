Bragantino-SP-Goiás: equipa da casa em vantagem

Apenas três dias depois de se terem defrontado na Série A, na altura com um empate (1-1), Bragantino e Goiás voltam a encontrar-se na madrugada de quarta-feira, agora para um encontro referente à 2.ª mão da 3.ª ronda da prova.



A atuar em casa, o Bragantino tentará neste duelo travar uma sequência negativa que dura há várias semanas, com sete jogos seguidos sem ganhar e sempre a sofrer pelo menos um golo. Nesses sete encontros, por cinco ocasiões foi mesmo a primeira formação a sofrer. Por outro lado, de referir que apenas um dos últimos dez jogos do Bragantino tiveram 3 ou mais golos: o penúltimo, diante do Nacional, com desaire por 3-0.



Quanto ao Goiás, nos mesmos últimos sete jogos ganhou dois, empatou dois e perdeu três. Uma dessas derrotas foi precisamente na primeira mão desta ronda, com o triunfo do Bragantino por 2-1. Esse duelo foi o quarto seguido da equipa de Bragança Paulista sem perder diante deste oponente.

Por Record