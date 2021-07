Brasil-Chile: canarinha ainda não perdeu

Duelo de titãs e de fortes candidatos à conquista da Copa América, com o anfitrião Brasil a defrontar na madrugada de sábado, no Estádio Nilton Santos, a congénere do Chile, num embate que colocará frente a frente o primeiro do Grupo B e o último do Grupo A.



Com Eder Militão e Renan Lodi em dúvida, o Brasil chega a este jogo depois de uma fase de grupos com três vitórias e um empate, com 10 golos marcados e dois sofridos. Quanto ao Chile, venceu um, empatou dois e perdeu outro, tendo conseguido somente 3 golos e sofrido 4. Ao contrário de Tite, Martin Lasarte tem uma baixa certa (Maripán) e duas dúvidas, em Gary Medel e Erick Pulgar.



Olhar ainda às estatísticas, que nos mostram que o Brasil não perdeu nenhum dos últimos onze jogos, tendo sido a primeira equipa a marcar em sete dos últimos oito. Quanto ao Chile, o registo a destacar passa pelo facto de ter sofrido e marcado em seis dos últimos oito jogos. Nos seis mais recentes, refira-se, o marcador nunca teve mais do que 2 golos.



Quanto ao confronto direto, o Brasil foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos, tendo vencido em todos eles, incluindo uma eliminatória resolvida nos penáltis no Mundial de 2014. No total, refira-se, já foram disputados 70 jogos entre Chile e Brasil, havendo por agora 49 vitórias brasileiras e apenas 8 chilenas.

CÓD 109 Brasil 1.33 Empate 4.17 Chile 7.32