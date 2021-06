Brasil-Croácia: na luta pelos Jogos Olímpicos

Encontro da segunda jornada do torneio de qualificação olímpica de basquetebol, com o Brasil a defrontar a Croácia, numa partida na qual se enfrentam as duas equipas teoriamente mais fortes deste Grupo B, que se joga em Split, em solo croata.



Já com uma partida disputada - o Brasil joga hoje pelas 19 horas diante da Tunísia -, o Brasil entrará neste jogo numa excelente fase, com seis vitórias consecutivas. Em cinco desses jogos foi a equipa que chegou ao intervalo na frente, sendo que nos últimos 10 duelos conseguiu uma média pontual de 77.



Quanto aos croatas, venceram os últimos dois encontros, conseguindo travar uma sequência de quatro derrotas nos encontros prévios. A média pontual é de 76 nos últimos dez jogos, sendo que, desses dez duelos, apenas em dois os croatas não chegaram ao descanso na frente.



Por fim, um olhar ao confronto direto, com uma vitória para cada lado em dois jogos. A média de pontos foi de 161, com os brasileiros a terem 84 e os croatas 77.

CÓD 182 Brasil 2.85 Empate 13 Croácia 1.32