Brasil Pelotas-Vasco da Gama: obrigatório vencer

Sem vitórias nas duas rondas inaugurais, Brasil Pelotas e Vasco da Gama encontram-se na noite de sábado num encontro da 3.ª jornada da Série B do Brasileirão no qual o triunfo será o único objetivo para ambas as formações, sob pena de agravarem ainda mais um arranque de época que tem sido tudo menos positivo.



Apesar de terem a mesma pontuação - 1 pontos -, a verdade é que em pior situação estão os cariocas, já que são uma equipa candidata e com obrigação de lutar para subir. E a verdade é que os três jogos mais recentes dão alguma esperança, com uma vitória (que valeu o acesso à próxima ronda da Copa) e dois empates.



De notar, por fim, que estas duas equipas se voltam a encontrar na Série B cinco anos depois, tendo na altura havido uma vitória para cada lado: 2-0 para o Vasco em casa e 2-1 para o Brasil Pelotas no seu reduto. Como será o terceiro embate?

CÓD 162 Brasil Pelotas 3.58 Empate 2.63 Vasco da Gama 1.85