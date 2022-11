Brasil-Suíça: vitória vale apuramento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 130 Brasil 1,44 Empate 4,35 Suíça 6,45

Depois de terem entrado a ganhar, Brasil e Suíça encontram-se esta segunda-feira, numa partida que poderá valer o apuramento para os oitavos-de-final a qualquer uma das equipas.Os brasileiros, que na abertura superaram com grande classe a Sérvia por 2-0, com bis de Richarlison, levam 16 jogos sem perder e 8 a ganhar de forma consecutiva. Nos últimos nove jogos foram os primeiros a marcar, sendo que em sete desses encontros ao intervalo estavam na frente.Quanto à Suíça, bateu os Camarões por 1-0, naquele que foi o quarto jogo oficial consecutivo dos helvéticos a ganhar - depois das três vitórias seguidas na Liga das Nações. A formação suíça, refira-se, foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos.Neste jogo, refira-se, o Brasil não contará com Neymar e Danilo, dois jogadores que seriam certamente importantes para ajudar a canarinha a somar a primeira vitória de sempre diante da Suíça.