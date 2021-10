Brasil-Uruguai: voltar a vencer é o objetivo

Depois de ter visto a sua série 100% vitoriosa ter chegado ao final, o Brasil procura na madrugada de sexta-feira retomar o rumo dos triunfos, defrontando pela 1h30 a congénere do Uruguai, num duelo no qual terá pela frente uma formação uruguaia que entra em campo ainda com a questão do apuramento para o Mundial'2022 em aberto.



Com 16 pontos, fruto de quatro vitórias, quatro empates e três derrotas, o Uruguai tem até ao momento 13 golos marcados e 13 sofridos, sendo que no último encontro que disputou foi derrotado pela Argentina por claros 3-0. Do ponto de vista estatístico o registo a destacar é o facto de apenas dois dos últimos dez jogos dos uruguaios ter tido mais do que 3 golos.



Quanto ao Brasil, tem nove vitórias e um empate, 22 golos marcados e 3 sofridos. Vem do tal empate sem golos diante da Colômbia, sendo que do ponto de vista estatístico o destaque vai também para os golos, no caso o registo inferior a 3 em sete dos últimos oito jogos disputados.



Relativamente ao confronto direto, o Brasil leva três vitórias seguidas e dez jogos sem perder diante do Uruguai - e sempre a marcar. Falando em golos, cinco dos últimos sete tiveram mais do que 3 no total final. Curiosamente, as exceções foram os dois jogos mais recentes, com os triunfos canarinhos por 1-0 e 2-0 nas duas últimas partidas. Como será desta?

CÓD 107 Brasil 1.45 Empate 3.85 Uruguai 6.25