Bravos Maqui-Petro de Luanda: Girabola a todo o gás

Ainda sem sentir os efeitos do surto do coronavírus - mas com as portas fechadas aos adeptos -, o Girabola segue sem qualquer condicionante e este sábado contará com um duelo que promete emoções fortes no Estádio Comandante Jones Kufuna Yembe, no Moxico. Frente a frente estarão Bravos do Maqui e Petro de Luanda, numa partida da 25.ª jornada que colocará frente a frente o terceiro e o primeiro.



Vindo da capital, o Petro chega a esta partida com 51 pontos, os mesmos que o segundo colocado 1.º de Agosto, mas vem numa senda menos positiva, com duas partidas seguidas sem vencer - incluíndo uma derrota ante o Desportivo Huíla.



Quanto aos da casa, vinham num excelente momento, ainda sem derrotas no presente ano civil, até que no último domingo acabaram por cair perante o 1.º de Agosto, numa partida na qual os militares levaram a melhor por 3-1.



Na primeira volta, em outubro, o Petro ganhou por 3-0. Como será desta vez?

