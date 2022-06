Breiðablik Kópavogur-KR Reykjavík: equipa da casa embalada no topo

CÓD 170 Breidablik Kop. 1.64 Empate 3.65 KR Reykjavik 3.9

Segue a disputa do campeonato islandês, com o Breiðablik Kópavogur a receber esta quinta-feira a visita do KR Reykjavík, num duelo da 11.ª jornada que colocará frente a frente o 1.º e o 6.º colocados, respetivamente.Líder de forma destacada, o Breidablik conta com 27 pontos em 10 partidas, tendo até ao momento apontado 31 golos e sofrido 12. Quer isto dizer que, em média, o Breidablik marca sempre pelo menos 3 golos por jogo e sofre um. Um dado importante para os mercados de apostas, que deixa a antever que é provável haver pelo menos 3 golos no total final.Quanto ao KR Reykjavik, tem 16 pontos e nos golos tem um registo bem mais modesto, com apenas 16 marcados e 12 sofridos. Ainda assim, de notar que o KR Reykjavik leva já oito jogos seguidos sem perder e dos últimos cinco jogos apenas por uma vez o marcador não teve golos de ambas as equipas.Quanto ao confronto direto, aí os golos são curiosamente baixos: apenas um dos últimos cinco jogos teve 3, sendo que em sete dos últimos oito duelos foi o KR Reykjavik a primeira equipa a marcar. A exceção foi o jogo mais recente, disputado já este ano, com vitória do Breidablik por 1-0.