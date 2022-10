Brentford-Brighton: arranque de jornada na Premier League

CÓD 200 Brentford 2,85 Empate 3,25 Brighton 2,35

Na abertura da jornada 10 da Premier League, Brentford e Brighton encontram-se esta sexta-feira no Brentford Community Stadium, numa partida que colocará frente a frente o 11.º e o 7.º colocados, respetivamente.Com 14 pontos, o Brighton está numa melhor posição, mas vem de dois jogos sem ganhar, incluindo uma derrota no encontro mais recente, diante do Tottenham. Neste jogo, os visitantes têm apenas Jakub Moder como baixa.Quanto ao Brentford, com 10 pontos, vem de três jogos sem ganhar, incluindo uma goleada na última partida diante do Newcastle por 5-0. Do ponto de vista individual, Christian Nørgaard e Keane Lewis-Potter são baixas certas, ao passo que Pontus Jansson está em dúvida.Quanto ao confronto direto, apenas um dos últimos cinco jogos teve 3 ou mais golos, sendo que na temproada passada houve duas vitórias do Brighton. No mais recente, na pré-temporada desta época, o Brentford venceu por 1-0. Como será desta vez, agora que é a sério?