Brentford-Chelsea: londrinos num grande momento

CÓD 218 Brentford 4,5 Empate 3,75 Chelsea 1,69

Atualmente em quarto, com 19 pontos, o Chelsea visita o reduto do Brentford, num apartida da 11.ª jornada da Premier League na qual os londrinos tentarão a sua quinta vitória consecutiva no campeonato. Pela frente estará um Brentford que ocupa a nona posição, com 13 pontos.Sem Christian Nørgaard, Pontus Jansson, Thomas Strakosha e Aaron Hickey, o Brentford vem de uma vitória sobre o Brighton por 2-0, que travou a sequência mais negativa da temporada, com três jogos seguidos sem ganhar.Quanto ao Chelsea, neste duelo sem Wesley Fofana, N'Golo Kanté, Reece James e Hakim Ziyech, mas também com Thiago Silva em dúvida, leva cinco vitórias seguidas e seis duelos sem perder em todas as competições. Nos últimos quatro jogos nem sofreu golos e, alargando a conta aos últimos seis, marcou primeiro em cinco deles.Quanto ao confronto direto, nota para o facto do Chelsea ter marcado em todos os últimos seis jogos, sendo que em cinco deles foi mesmo a primeira equipa a fazê-lo. Na época passada, em três jogos, houve uma vitória para cada lado na Premier League (a surpresa aconteceu em Londres, com uma goleada do Brentford por 4-1) e no encontro da Taça de Inglaterra ganhou o Chelsea por 2-0.