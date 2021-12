Brentford-Man. United: casos positivos à Covid-19 nos 'devils' ameaçam realização do jogo

Brentford e Manchester United defrontam-se, esta terça-feira, pelas 19:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 17.ª jornada da Premier League, num encontro que poderá não realizar-se esta semana devido a casos positivos à Covid-19 no grupo dos red devils.

Possíveis constrangimentos à realização do jogo à parte, de realçar que o Brentford posiciona-se atualmente na 10.ª posição da tabela classificativa, com 20 pontos conquistados, fruto de cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas até ao momento no campeonato. Já o Manchester United, de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e, claro, Cristiano Ronaldo, se encontra no quinto posto, com 27 pontos, após somar oito triunfos, três empates e cinco desaires na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Brentford registou duas vitórias (Everton e Watford), dois empates (Newcastle e Leeds United) e uma derrota (Tottenham), ao passo que o Manchester United somou três triunfos (Arsenal, Crystal Palace e Norwich) e dois empates (Chelsea e Young Boys, este último para a fase de grupos da Liga dos Campeões).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas, uma vez que empataram e dois golos (2-2) no único embate realizado entre ambas.