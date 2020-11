Brentford-Queens Park Rangers: equipa da casa há um mês sem perder

Encontro de abertura de mais uma jornada do Championship, no caso a 14.ª, com um embate entre o Brentford e o Queens Park Rangers, os atuais 9.º e 13.º colocados na tabela do segundo escalão do futebol inglês.



Privado neste encontro de Christian Nørgaard, Mads Roerslev e Shandon Baptiste, o conjunto da casa chega a esta partida na sequência de seis jogos seguidos sem perder e três sem sofrer, com um total de 20 pontos na tabela. Uma sequência positiva à qual tenciona dar seguimento neste duelo no qual também procurará o terceiro triunfo seguido diante do QPR, uma equipa à qual marca há nove jogos consecutivos.



Quanto ao QPR, com 17 pontos, perdeu apenas um dos últimos cinco encontros, sendo que nos últimos três sofreu sempre. No que a jogadores diz respeito, os londrinos estarão apenas privados de Luke Amos e contarão com os regresso de Albert Adomah e Tom Carroll.