Bréscia-AC Monza Brianz: visitantes sem Balotelli

Equipa que ganhou destaque a nível global pela integração de craques como Mario Balotelli ou Boateng - o primeiro estará ausente por lesão -, o Monza tem esta segunda-feira uma visita que se prevê complicada ao reduto do histórico Brescia, num duelo da 19.ª jornada no qual terão pela frente o 13.º colocado à entrada da ronda, com 21 pontos.



Quarto no início da jornada, com 31 pontos, o Monza ocupa uma posição de acesso ao playoff de subida e vem de cinco jogos seguidos sem sofrer, ao passo que o Brescia, na mesma mão cheia de jogos, venceu apenas um, perdendo três e empatando outro.



Na estatística há a destacar o facto de o Monza ter sido a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente em quatro dos últimos cinco jogos que disputou. Do lado do Brescia nota para o facto de a equipa da casa levar já 15 jogos seguidos a sofrer golos, sendo que nos últimos cinco duelos que disputou foi a primeira equipa a sofrer em quatro deles. Por outro lado, refira-se que em oito dos últimos dez o Brescia também marcou.



Por fim, note-se que este será o primeiro jogo da história entre ambas as equipas.

