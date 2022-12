Bréscia-Parma: histórico promete poucos golos

CÓD 186 Bréscia 2,6 Empate 2,8 Parma 2,3

Separados apenas por 1 ponto, Bréscia e Parma encontram-se esta segunda-feira na 17.ª jornada da Serie B, num duelo importante entre duas equipas que têm como objetivo lutar até final pela subida ao principal escalão do futebol italiano.Com 24 pontos, o Bréscia está mais bem colocado e vem de uma sequência na qual apenas ganhou um dos últimos dez jogos - nos mais recentes sete empatou cinco, venceu um e perdeu outro. Quanto ao Parma, vem de três jogos sem ganhar, ainda que curiosamente tenha um registo recente mais positivo nos últimos dez, já que venceu quatro jogos, empatou dois e perdeu quatro.Em termos de golos, a tendência é para que haja uma quantidade reduzida, já que nos últimos sete duelos do Bréscia não se viram mais do que 2 golos, ao passo que no caso do Parma essa estatística viu-se em oito dos mais recentes dez encontros.Quanto ao confronto direto, olhar aos golos, já que o Parma acumula sete embates diante do Bréscia a sofrer pelo menos um golo. Em oito dos últimos dez, ainda assim, o marcador final não teve mais do que 2 golos. Algo que se viu na época passada, com a dupla vitória do Bréscia por 1-0.