Brest-Bordéus: equipa de Paulo Sousa em ação na Taça da Liga

A viver um momento menos bom na Ligue 1, com duas derrotas consecutivas, o Bordéus procura esta quarta-feira o acesso aos quartos-de-final da Taça da Liga, num embate fora de portas no qual terá pela frente o Brest, o 15.º colocado do campeonato.



Vindo das tais duas derrotas, a última delas em casa, o Bordéus tentará inverter também uma sequência negativa fora de portas, que já vai em quatro jogos seguidos sem um triunfo. Quanto ao Brest, a atuar no seu reduto tem esta época apenas uma derrota - diante do Paris SG -, algo que mostra bem a tarefa que poderá ter a equipa de Paulo Sousa pela frente.



De notar que estas duas formações já jogaram entre si na Ligue 1, num duelo disputado em Bordéus que acabou em empate a dois golos.

CÓD 192 Brest 2.65 Empate 2.88 Bordéus 2.21