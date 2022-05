Brest-Bordéus: para cumprir calendário e jogar pela honra

CÓD 148 Brest 1.9 Empate 3.87 Bordéus 3.38

Já condenado à descida à Ligue 2, o Bordéus fecha este sábado a sua temporada para esquecer com uma visita ao reduto do Brest, uma equipa que entra nesta derradeira ronda da Ligue 1 na 11.ª posição, com 48 pontos e totalmente segura na zona intermediária da tabela.Vindo de duas derrotas seguidas, o Brest não está propriamente na melhor fase, mas a verdade é que nos últimos cinco encontros conseguiu vencer três. Aliás, nos últimos seis conseguiu entrar a vencer em cinco deles.Quanto ao Bordéus, condenado a descer, vem de seis jogos seguidos sem ganhar, com quatro derrotas e dois desaires. Em cinco dos últimos sete jogos o marcador teve um total superior a 3 golos e ambas as equipas marcaram. Aliás, em termos de golos há estatísticas que se alargam, como o registo de 3 ou mais golos em 21 dos últimos 24 jogos fora de casa do Bordéus na Ligue 1.Quanto ao confronto direto, o Brest leva três vitórias seguidas, sendo que nesses mesmos três jogos o marcador final teve pelo menos 3 golos no final. Nesses três encontros, o Brest marcou pelo menos 2 golos: venceu por 2-1 em duas ocasiões e por 3-0 na mais recente, na Taça de França em janeiro.