Brest-Paris SG: Danilo Pereira ainda sonha com o título em França

Brest e Paris Saint-Germain defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 38.ª e última jornada da Liga francesa de futebol, um encontro em que a formação da casa quererá evitar o duelo do playoff e em que os parisienses tentarão vencer e chegar ao título.

À entrada para esta ronda, o Brest posiciona-se no 16.º lugar, com 41 pontos, fruto de 11 vitórias, oito empates e 18 derrotas, enquanto que o Paris Saint-Germain de Danilo Pereira encontra-se no segundo posto, com 79 pontos - menos um do que o atual líder LOSC Lille.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Brest registou uma vitória (St. Etiénne), dois empates (Lens e Montpellier) e duas derrotas (Nanates e Nice), ao passo que o Paris Saint-Germain somou três triunfos (Montpellier, Reims e Monaco), um empate (Rennes) e um desaire (Manchester City).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade total do Paris Saint-Germain, equipa que venceu todos os últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações.