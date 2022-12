Brighton-Arsenal: líder faz visita complicada

CÓD 126 Brighton 3,05 Empate 3,05 Arsenal 1,94

No derradeiro jogo de 2022 na Premier League, Brighton e Arsenal encontram-se este sábado pelas 17h30 no American Express Community's Stadium, numa partida na qual estarão em confronto o sétimo e o primeiro colocados, respetivamente.Líder de forma destacada, com 40 pontos, o Arsenal está numa grande fase, acumulando já nove encontros seguidos sem perder no campeonato - com oito vitórias e um empate. Em termos absolutos, nota para o facto dos gunners terem sido a primeira equipa a marcar em sete dos últimos nove jogos. Quanto a ausências, Gabriel Jesus e Reiss Nelson são baixas certas, ao passo que Emile Smith Rowe e Takehiro Tomiyasu estão em dúvida.Do lado oposto, o Brighton entra em campo com a grande sensação da temporada, mercê dos 24 pontos que conquistou. Nos últimos quatro jogos de campeonato venceu três e perdeu somente um, sendo que em termos de golos há a destacar o facto de sete dos últimos oito jogos do Brighton terem tido 3 ou mais no total e também golos de ambas as equipas. Em termos individuais, Jakub Moder, Adam Webster, Moisés Caicedo e Alexis Mac Allister são baixas certas, ao passo que Danny Welbeck está em dúvida.Quanto ao confronto direto, o Arsenal leva três jogos sem ganhar a este adversário, incluindo uma derrota já esta temporada, para a Taça da Liga, por 3-1.