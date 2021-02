Brighton-Aston Villa: anfitriões surpreenderam candidatos ao título muito recentemente

Brighton e Aston Villa defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Premier League, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se apresentarão com algumas baixas para o encontro.

Do lado do Brighton, são cinco os jogadores que não irão jogar: Davy Propper, Solomon March, Tariq Lamptey, Alireza Jahanbakhsh e Florin Andone. Já pelos Villans não poderão dar o seu contributo Wesley e Kortney Hause.

À entrada para esta ronda, o Brighton posiciona-se no 15.º lugar, com 25 pontos, fruto de cinco vitórias, dez empates e oito derrotas, enquanto que o Aston Villa encontra-se no 9.º posto, com 35 pontos, após somar onze triunfos, dois empates e oito derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Brighton registou duas vitórias (Tottenham e Liverpool), dois empates (Fulham e Burnley) e uma derrota (Leicester), ao passo que o Aston Villa somou três triunfos (Newcastle, Southampton e Arsenal) e duas derrotas (Burnle e West Ham).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Aston Villa, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Brighton a levar a melhor no último embate entre os dois conjuntos.