Brighton-Brentford: empatados na tabela da Premier League

CÓD 117 Brighton 1.85 Empate 3.2 Brentford 3.85

Empatados na tabela com 20 pontos, Brighton e Brentford encontram-se este domingo no American Express Community Stadium, numa partida que colocará frente a frente duas equipas que têm os mesmos 20 pontos na tabela classificativa.A diferença entre ambas acaba por ser o registo recente, com o Brighton a não ter qualquer vitórias nos últimos cinco encontros (três empates e duas derrotas), ao passo que Brentford ganhou dois encontros (perdeu um e empatou dois).Por outro lado, o Brighton leva doze partidas seguidas sem ganhar e três consecutivas a sofrer. Já do lado oposto, o Brentford sofreu golos nos últimos quatro encontros, sendo que em sete dos últimos oito foi mesmo a primeira equipa a encaixar.Em relação ao confronto direto, falemos inicialmente dos golos, com apenas dois dos últimos sete encontros a terem pelo menos 3 no marcador final. O duelo mais recente, disputado em setembro, foi um dos que confirmou a tendência, já que o Brighton venceu em Brentford por 1-0.