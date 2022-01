Brighton-Crystal Palace: abertura de jornada na Premier League

CÓD 153 Brighton 2.01 Empate 3.14 Crystal Palace 3.66

Encontro da 22.ª jornada da Premier League, com o nono colocado Brighton a receber a visita do Crystal Palace, uma equipa que entra em campo nesta ronda no 12.º posto. Separados por três posições, Brighton e Crystal Palace têm entre si 4 pontos, sendo que o Palace conta com mais uma partida disputada - 20 contra 19.Neste jogo sem Jeremy Sarmiento e Yves Bissouma, o Brighton vem de quatro encontros seguidos sem perder, sendo que nos últimos três apesar de não ter perdido sofreu sempre golos. Note-se que no capítulo dos golos há dados a ter em conta: apenas um dos últimos oito jogos teve pelo menos 3; ambas as equipas marcaram em cinco dos últimos sete e o Brighton foi a primeira equipa a sofrer também em cinco dos últimos sete.Quanto ao Palace, com quatro baixas (James McArthur, Jordan Ayew, Cheikhou Kouyaté e Wilfried Zaha) chega a este jogo vindo de um triunfo para a Taça de Inglaterra. Em termos estatísticos os golos parecem ser mais frequentes, com pelo menos 3 golos nos últimos seis encontros. Em quatro dos últimos cinco embates, refira-se, os londrinos foram a primeira equipa a sofrer.Em termos de confronto direto, aí a tendência é para poucos golos, já que apenas um dos últimos cinco teve pelo menos 3. Apesar disso, refira-se, o Brighton leva nove partidas seguidas a sofrer, sendo que nos últimos cinco não conseguiu vencer (duas derrotas e três empates).