Brighton-Crystal Palace: dia de dérbi na Premier League

Duelo repleto de rivalidade na jornada 25 da Premier League, com o Brighton a receber a visita do Crystal Palace, num encontro que colocará frente a frente o 16.º e o 14.º, respetivamente, e entre duas formações que estão separadas por 3 pontos - 26 e 29.



Rivais históricos naquele que é chamado de dérbi da A23 ou da M23, Brighton e Crystal Palace vão encontrar-se pela 107.ª ocasião, havendo por agora vantagem do conjunto que nesta partida atuará em casa, com 40 vitórias contra 39 dos londrinos. Na prática, caso vença, o Palace equilibrará as contas no confronto direto, pelo que esse será mais um dado a ter em conta nesta partida.



Voltando ao que se joga dentro as quatro linhas, o Brighton vem de dois jogos seguidos sem vencer (mas também sem perder) na Premier League, uma tendência que terá de tentar contrariar sem os contributos de José Izquierdo, Alireza Jahanbakhsh, Florin Andone, Tariq Lamptey e Solly March.



Quanto ao Palace, também não venceu nenhum dos últimos dois jogos, mas a verdade é que nem pontuou nesse par de partidas. E para piorar as contas, os londrinos terão neste duelo uma longa lista de ausentes, onde constam Mamadou Sakho, Jeffrey Schlupp, Connor Wickham, James Tomkins, James McArthur, Wayne Hennessey, Nathan Ferguson e Wilfried Zaha.



Por fim, falando de novo no confronto direto, agora no mais recente, note-se que o Brighton leva já sete jogos seguidos a sofrer golos e também três duelos sem conseguir ganhar. No último deles, em outubro, registou-se um empate a um golo.

