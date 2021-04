Brighton-Everton: André Gomes de fora

No fecho da jornada 31 da Premier League, o oitavo colocado Everton visita o reduto do Brighton, uma equipa que ocupa a 16.ª posição na abertura da ronda, com 32 pontos, menos 15 do que a formação de Liverpool.



A apenas 5 pontos da zona de Champions, e com um jogo por disputar, o Everton sabe que tem de vencer para manter viva essa chama europeia, isto num jogo no qual tentará voltar a vencer depois de quatro partidas seguidas sem ganhar e sempre a sofrer golos. E por falar em golos, apenas um dos últimos sete duelos dos toffees teve pelo menos 3 no total. Por outro lado, note-se que Carlo Ancelotti tem várias baixas para colmatar, com Bernard, Abdoulaye Doucouré, André Gomes, Fabian Delph e Jordan Pickford de fora por lesão e Allan em dúvida.



Qunato ao Brighton, está 6 pontos acima da zona de despromoção e procura um resultado positivo para respirar um pouco melhor. Perdeu o jogo mais recente, diante do Man. United, mas tinha duas vitórias seguidas nos duelos prévios, algo que serviu de certa forma para animar as suas hostes. Por outro lado, note-se que o Brighton foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos, ao passo que cinco dos últimos seis tiveram pelo menos 3 golos no marcador final.



Por fim, olhar ao confronto direto, que nos mostra desde logo um Everton que marcou sempre nos últimos três duelos com este oponente, tendo conseguido nessa sequência duas vitórias e uma derrota. No duelo mais recente, em outubro, ganhou por claros 4-2. Haverá vingança?

CÓD 127 Brighton 2.2 Empate 3.11 Everton 3.22