Brighton-Manchester Utd.: trio português visita reduto da equipa sensação

CÓD 128 Brighton 2.72 Empate 3.3 Manchester Utd. 2.44

Com 58 pontos, a 3 do Tottenham e 5 do Arsenal, o Manchester United entra este sábado em campo em casa do Brighton com a absoluta necessidade de vencer para continuar a sonhar com uma eventual chegada ao quarto posto da tabela. A missão não é fácil, obrigará Arsenal e Tottenham a perder todos os jogos que disputarão, mas a verdade é que matematicamente ainda é possível a CR7 e companhia lá chegarem.Neste jogo sem Paul Pogba, Luke Shaw, Jadon Sancho e Mason Greenwood, o United tem ainda em dúvida Aaron Wan-Bissaka e Harry Maguire. A formação red devil vem de uma vitória sobre o Brentford por 3-0, num dos dois jogos dos últimos oito nos quais não foi a primeira equipa a sofrer golo.Quanto ao Brighton, está na nona posição e encontra-se tranquilo a meio da tabela, com 44 pontos. A permanência está assegurada e, com três jogos pela frente, a possibilidade de chegar à Europa é praticamente impossível. Ainda assim, a fase recente até tem sido positiva e alimenta a vontade de chegar mais alto, com três vitórias e apenas uma derrota nos últimos cinco encontros. Desses cinco jogos, note-se, o Brighton foi a primeira equipa a marcar em quatro deles.Quanto ao confronto direto, o Man. United leva sete partidas seguidas a ganhar ao Brighton, sendo que em cincodelas foi a primeira equipa a marcar. Nas mais recentes oito marcou sempre pelo menos um golo.