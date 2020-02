Brighton-Watford: duelo de aflitos na Premier League

Duelo entre duas equipas a viver épocas pouco positivas, com o Brighton a receber a visita do Watford, numa partida que colocará frente a frente o 15.º e o 19.º colocados da tabela da Premier League.



Aflitos no que a pontos diz respeito, tanto Brighton como Watford têm registado semanas recentes pouco animadoras, ainda que neste particular os hornets, mesmo estando lá para baixo na tabela, até estejam em melhor momento, já que nos últimos oito encontros conseguiram alcançar 14 dos 23 pontos que têm até ao momento.



Quanto ao Brighton, em sentido claramente inverso, nesses mesmos oito jogos conseguiram apenas 6 pontos, algo que confirma um momento de menor fulgor, agravado também pelas ausências de José Izquierdo, Dan Burn e Shane Duffy.



Ainda assim, de notar que a lista de lesionados até é maior do lado contrário, já que o Watford tem três baixas por lesão (Craig Dawson, Daryl Janmaat e Kiko Femenía) e ainda outros três em dúvida (Nathaniel Chalobah, Tom Cleverley e Ismaila Sarr).



A finalizar, de notar ainda que na primeira volta o Brighton venceu de forma clara em casa do Watford por 3-0. Haverá vingança?

CÓD 140 Brighton 2.06 Empate 3.27 Watford 3.39