Brighton-West Ham: londrinos ainda sonham com a Liga Europa

CÓD 132 Brighton 2.3 Empate 3.42 West Ham 2.83

Hora de fechar contas na Premier League para Brighton e West Ham, com um embate da 38.ª jornada que colocará frente a frente o 10.º e o 7.º colocados.Com 56 pontos, os hammers entram em campo ainda com possibilidade de subir ao sexto posto por troca com o Man. United - e com isso o apuramento para a Liga Europa -, ao passo que o Brighton, com 48, ainda poderá alcançar o 8.º posto, onde por agora mora o Wolverhampton.Neste jogo sem Jeremy Sarmiento e Jakub Moder, o Brighton entra em campo vindo de quatro partidas seguidas sem perder, sendo que em seis dos últimos sete encontros foi também o primeiro conjunto a marcar. Quanto ao West Ham, em sentido inverso foi a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos sete jogos que disputou. Em termos individuais, apenas há a destacar a ausência certa de Angelo Ogbonna.Nas contas do confronto direto, o confronto direto tem sido pautado pelas igualdades, com seis empates consecutivos, todos com pelo menos um golo. A última vez que houve uma vitória foi em 2018/19, quando o Brighton venceu por 1-0 em casa - essa foi a terceira de três vitórias consecutivas.