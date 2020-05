Bris. Broncos-Parramatta Eels: jogo da 3.ª jornada do campeonato australiano de râguebi

Brisbane Broncos e Parramatta Eels encontram-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato nacional australiano de râguebi.

À entrada para esta ronda, as duas equipas somam quatro pontos, fruto dos dois triunfos conquistados nas duas primeiras jornadas do campeonato. Os Brisbane Broncos venceram os Gold Coast e os Canterbury, já os Parramatta Eels bateram South Sydney e os North Queensland.

Nos últimos cinco jogos realizados - entre encontros particulares e oficiais -, os Brisbane Broncos registaram três triunfos e duas derrotas, ao passo que os Parramatta Eels somaram quatro vitórias e um desaire.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três tirunfos do Parramatta Eels contra apenas um do Brisbane Broncos nos últimos cinco duelos entre as duas formações.