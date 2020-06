Brisbane Broncos-Sydney Roosters: arranca mais uma jornada na NRL

Na abertura da quarta semana de jogos da NRL, Brisbane Broncos e Sydney Roosters encontram-se na madrugada de quinta-feira no Suncorp Stadium, numa partida que colocará frente a frente o nono e o décimo colocados, respetivamente.



Com 4 pontos, e pese embora estar mais bem colocado, o conjunto da casa entra em campo vindo de uma derrota, ao passo que os de Sydney ganharam na recente partida disputada - foi a sua primeira vitória.



Quanto ao confronto direto, os últimos quatro duelos dão vantagem aos de Brisbane, com três vitórias. Como será desta vez?

CÓD 182 Bris. Broncos 2.63 Empate 17.15 Sydney Roosters 1.35