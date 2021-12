Bristol City-QPR: duelo do Championship

CÓD 136 Bristol City 2.75 Empate 3.2 QPR 2.3

Em encontro da 24.ª jornada do Championship, Bristol City e QPR encontram-se esta quinta-feira no Ashton Gate, numa partida que colocará frente a frente o 18.º e o 7.º colocados, respetivamente.Com 35 pontos, os visitantes são a equipa mais bem colocada, fruto de terem 10 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Com 33 golos marcados e 28 sofridos até ao momento, o QPR vem de duas derrotas seguidas, que acabaram por travar um estado de graça prévio, com seis jogos consecutivos sem vencer. Neste jogo, refira-se, Jordy de Wijs, Sam McCallum e Andre Dozzell são baixas.Quanto ao Bristol, tem 27 pontos, fruto de 7 vitórias, 6 empates e 10 derrotas, sendo que em termos de golos têm 26 marcados e 35 sofridos. Equipa que nos últimos sete jogos conseguiu por cinco vezes ser a primeira a marcar, o Bristol não contará neste jogo com Callum O'Dowda, Nathan Baker, Joe Williams e Andy King.A fechar de notar que o Bristol ganhou o primeiro duelo da época entre estas duas equipas, com triunfo por 2-1 em Londres. Irá haver vingança?