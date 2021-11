Brive-Racing 92: equipa da casa leva quatro derrotas seguidas

Encontro da 10.ª jornada do Top-14, com o décimo colocado Brive a receber este sábado, pelas 16 horas, a visita do terceiro Racing 92, numa partida que colocará frente a frente duas equipas separadas por 7 pontos: 24 contra 17.



Com seis vitórias e três derrotas, os visitantes estão dentro da zona de qualificação para o playoff e por lá querem continuar, algo que tentarão conseguir diante de um Brive que leva quatro jogos seguidos a perder.



Falando em sequências, o Racing 92 tem uma no confronto direto, com seis vitórias consecutivas diante deste mesmo oponente. A mais recente foi em junho, há poucos meses, mas referente à época passada, com um triunfo claríssimo por 55-12. Irá a história repetir-se?